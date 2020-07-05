شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : 5 أيام تفصلنا عن إعلان جدول الدوري واحتياطات جديدة لتطبيق VAR ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة أن الجبلاية حصلت على وعد من الجهات الامنية بالتصديق على جدول الدوري خلال 5 أيام ، وقال العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت : " اعلنا بداية الدوري وننتظر موافقة الجهات الامنية لإعلان جدول المباريات وحصلنا على وعد بالحصول على الموافقات بعد خمسة أيام ، وننتظر موقف أسوان الذى قرر اللعب فى القاهرة وحصل على موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإقامة فى المركز الاوليمبى ولكنه حتى الان لم يخطرنا بملعبه بشكل رسمى".

ويضيف العطار: " اسوان مازال يفاضل بين اتحاد الشرطة وملعب المقاولون لتحديد ملعبه وإخطارنا بقراره النهائى وموافقة مسئولى الملعب ، وبإستثناء أسوان كل المباريات الدور الثانى ستقام على ملاعب الدور الأول دون تغيير".

وتابع المدير التنفيذى للجبلاية : "نتواصل بشكل يومى مع رؤساء الاندية ومديرى الاندية حتى لا يكون هناك مايعكر صفو إنطلاق المسابقة ، وسنجرى مسحة كورونا للحكام قبل أسبوعين من بداية المسابقة المحلية".

وعن تطبيق تقنية الفار:"سيتم تطبيق تقنية الفار فى الدور الثانى للدوري ولكن سيتم تقليل عدد الافراد المتواجدين فى السيارة كإجراء احتياطى خوفاً من جائحة كورونا".

ووافق مجلس الفيفا مؤخرا على المزيد من التعديلات المؤقتة على لوائحه بشأن القيد وانتقالات اللاعبين وفض المنازعات وجاءت كالتالي:

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-بالنسبة للاعبين العاطلين عن اللعب يُسمح لهم التسجيل فى ثلاثة أندية بحد أقصى واللعب لهم خلال موسم واحد بدلا من التسجيل لناديين فقط.

-من أجل إعطاء الأولوية للأندية لإكمال موسم 2019-2020 بتشكيلاتهم المتاحة حاليا وتوفير المرونة فى انتقالات اللاعبين، يُسمح للاتحادات التى تستخدم تقويما مزدوجا للسنة ببدء أول فترة تسجيل لموسم 2020-2021 قبل الانتهاء من الموسم الحالى بشرط التالي: - الحد الأقصى المسموح به لبدء تسجيل اللاعبين الجدد هو قبل انتهاء الموسم الحالى بأربعة أسابيع.

- يسمح بنقل اللاعب لناد جديد لكن سيكون مؤهلا فقط للمشاركة فى المباريات معه مع انطلاق موسم 2020-2021.

- يسمح أن يتم التعاقد مع لاعب حر بشرط أن يكون مؤهلا للعب فى موسم 2020-2021.

-لتقديم إعانة مالية للأطراف المشاركة فى نزاعات لدى فيفا فإن أى طلب تم تقديمه بين 10 يونيو و31 ديسمبر 2020 لن يكون هناك أى شرط لدفع التكاليف ولن يتم طلب أى تكاليف إجرائية.