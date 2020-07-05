شكرا لقرائتكم 100 ألف دولار فقط زيادة فى عقد فايلر ومعاونيه بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرتفع راتب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ومعاونيه الأجانب في الجهاز الفني ( ديفيد سيزا المدرب العام ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية) بقيمة 100 ألف دولار فقط في العقد الجديد خلال الموسم المقبل فقد وقّع المدير الفني للفريق مؤخراً على عقد جديد لمدة موسم واحد بقيمة مليوني و400 ألف دولار في الموسم فيما يحصل فايلر ومعاونيه على مليوني و300 ألف دولار في الموسم الحالي لتكون الزيادة 100 ألف دولار فقط للمدرب السويسري ومعاونيه الثلاثة بعد مفاوضات مكثفة تمت بين الطرفين خلال الأيام الماضية وأسفرت عن تجديد فايلر موسماً.

كان الخليج 365 انفرد بخبر توقيع فايلر على عقود التجديد مع الأهلى، وقيمة الزيادة فى راتب الجاهز الفنى كاملا.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، قد أعلن توقيع رينيه فايلر على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم 2020 ــ2021، وقال أمير إن هذه هي رغبة فايلر منذ البداية، وأكد عليها أكثر من مرة، لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا، وتقديراً للظروف الخاصة بأسرته التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر، والتي استمرت ما يزيد على ثلاثة أشهر، حتى تمكن من السفر إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأولاده والاتفاق معهم على الفترة القادمة واستكمال مسابقة الدوري وإفريقيا والعقد الجديد مع الأهلي.

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وأضاف أن تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد.

فيما طلب رينيه فايلر من ديفيد سيزا المدرب العام للفريق تجهيز تقرير خاص عن صالح جمعة لاعب الفريق ومدى التزامه خلال الفترة الماضية بعدما شارك فى تدريبات الفريق الجماعية وكذلك جديته ووزنه وغيرها من الأمور التى سيُناقشها ويبحثها المدير الفنى للفريق بعد عودته من إجازته الحالية فى سويسرا، وسيكون لهذا التقرير دور فى تحديد مصير صالح جمعة ومشاركته فى التدريبات الفريق المقبلة من عدمها، خاصة أن صالح كان يتدرب بمفرده فى "الجيم" طوال الفترة الماضية قبل أن يوافق فايلر على مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية وهو ما وصفه البعض بإمكانية العفو عن اللاعب وعودته لللتدريبات فى وجود فايلر ثم المشاركة فى بطولة الدورى التى تقرر استئنافها يوم 7 أغسطس المقبل حسبما أعلن اتحاد الكرة مؤخراً.