شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف عن الكرة الموحدة فى مؤتمر صحفى غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مؤتمرًا صحفيا في الثانية من بعد ظهر غد الاثنين للكشف عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها في مباريات مسابقة الدوري لدى استئنافه في السابع من أغسطس المقبل.

وتنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة في التجمعات يرجو اتحاد كرة القدم من السادة الإعلاميين الالتزام بهذه الاجراءات والمساهمة في عدم التزاحم بتمثيل كل وسيلة إعلامية بزميل واحد فقط لمنح فرصة الحضور للجميع وتحقيق اجراء التباعد الاجتماعي في الوقت نفسه.

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يعلن اليوم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن جدول مباريات الدوري الممتاز المقرر استئنافه يوم 7 أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة التي تجمع الأهلي و إنبي و الزمالك أمام المصري ، بعد إرسال الجدول يوم الأربعاء الماضي إلى الجهات الأمنية التي سترد على خطاب اتحاد الكرة اليوم على أن يعلن مسئولو الجبلاية عن الجدول و إرساله للأندية الـ18 من أجل التجهيز .

اتحاد الكرة قد خاطب الجهات الأمنية بجدول الدوري للاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالمباريات ومنها إمكانية إقامة أكثر من لقاء في اليوم الواحد بالقاهرة و إمكانية إقامة مباريات الأهلي و الزمالك في نفس اليوم داخل القاهرة أيضاً إلى جانب استضافة مباريات أسوان في القاهرة بدلاً من أسوان ، وسيتم الرد على هذه الاستفسارات اليوم من قبل الأمن و إخطار اتحاد الكرة بها.

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن إعلان جدول الدوري على مرحلتين ، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، و المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.