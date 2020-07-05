شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يعلن استكمال المسابقات فى أغسطس المقبل ببيان رسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر عن إستكمال منافسات الموسم الحالى على صعيد مسابقات المراحل السنية المختلفة بدءا من شهر أغسطس المقبل ، وذلك فى بيان رسمى صادر من الإتحاد .



بيان اليد

و تضمن البيان كالتالى :

في ضوء رؤية القيادة السياسية وقرارات الحكومة المصرية واجتماع اللجنة العليا للأزمات بمجلس الوزارء وإعلان وزارة الشباب و الرياضة بالموافقة علي عودة النشاط الرياضي لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط وتشجيعا لممارسة الرياضة لما لها من آثار إيجابية علي الصحة العامة ..

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فقد قرر الإتحاد المصري لكرة اليد استكمال مسابقات الاتحاد بدءا من شهر أغسطس من العام الجاري ٢٠٢٠ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الإتباع لعودة النشاط الرياضي طبقا للكود " ٢" الخاص بالدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية الواردة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية علي أن تكون طبقا لما يلي ..

استكمال مباريات دوري الناشئين والناشئات مواليد ٢٠٠٠ ، و٢٠٠٢ودوري عموم السيدات .. واستكمال مباريات الصعود والهبوط بالدوري الممتاز .. ومباريات الصعود بدوري الدرجة الأولي .. و فيما يخص دوري المحترفين فسوف يتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر من العام الجاري علي أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد الأولي للاعبي المنتخب القومي الاول استعدادا لبطولة العالم يناير ٢٠٢١ وقبل البدء في استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة في المباريات الخاصة بانديتهم مع تأكيد الاتحاد علي الالتزام بالاجراءات الطبية والاحترازية الواجب اتباعها.