أيمن يونس:ميسى أعظم موهبة "كائن فضائى" ورونالدو أعظم لاعب مصنع وكائن أرضى

جدة - عمرو شويل يرى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن هناك فارق شاسع بين الثنائى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الايطالى ، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت : "ميسى هو أعظم موهبة جاءت فى تاريخ الساحرة المستديرة فيما يعد رونالدو أعظم لاعب مصنع فى تاريخ الكرة ، ميسى كائن فضائى بينما رونالدو كائن أرضى".

ولا تتوقف المقارنات بين ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، فبما يتمتع به الثنائي من شعبية جارفة حول العالم، حقق ميسي إنجازات لا تصدق رفقة برشلونة ولا يزال هو السبب الأول والأهم في البطولات الكتالونية، فيما يتمتع رونالدو بميزة أخرى وهي النجاح في أماكن مختلفة، تجربته في مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد تتحدث عن نفسها، والآن يقدم المستحيل رفقة يوفنتوس.

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ويعد رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 128 هدفاً يليه ميسي بـ114 هدفاً، في دوري أبطال أوروبا بمسماه الجديد يُعتبر رونالدو هو الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد للمسابقة بواقع 17 هدفاً أحرزها في موسم 2013/2014. أما ميسي فسجل 14 هدفاً في موسم 2011/2012 ، أيضاً يُعد ميسي هو الأكثر تسجيلاً للأهداف بدور المجموعات برصيد 68 هدفاً يليه رونالدو صاحب الـ63 هدفاً.

وفى وقت سابق ، أكد أيمن يونس أن تجميد نشاط الكرة فى العالم سوف يؤثر كثيراً على اللاعبين المصنوعين، بينما لن يجد الموهوبون أى معاناة فى استرداد مستواهم، وعلى رأسهم الموهوب ميسى نجم برشلونة الإسبانى. وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "إيقاف النشاط يؤثر على اللاعبين المصنوعين يجعلهم فى حاجة لوقت طويل لاستعادة فورمتهم، إنما الموهوبون لا يجدون معاناة أبداً فهى موهبة من ربنا موجودة مهما حصل، وأكبر دليل ما رأيناه من الاسطورة ميسى بعد عودة الدورى الإسبانى".