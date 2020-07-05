شكرا لقرائتكم محدش بياكلها بالساهل.. التدريبات البدنية تسيطر على مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل لاعبو النادى الأهلى، تدريباتهم اليوم الأحد، على ملعب التتش، استعداداً لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، وبطولة أفريقيا لكرة القدم.

وعقد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، لشرح البرنامج التدريبي، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.

وركّز الجهاز الفني للأهلي على الجانب البدني وتدريبات الكرة في المران ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى قامت بإجراء تدريبات بدنية، والمجموعة الثانية خاضت تقسيمة مصغرة وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين.

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كما واصل الأهلي أعمال التعقيم لملعب التتش قبل انطلاق المران، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

ويستعد الاهلي لاستكمال بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.