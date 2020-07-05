كارتيرون يرفض خوض الزمالك أى وديات فى معسكر برج العرب

جدة - عمرو شويل يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خوض أية مباريات ودية فى المعسكر المغلق الخاص بالفريق الأبيض، المقرر إقامته فى مدينة برج العرب، حيث سيهتم خلاله برفع المعدلات البدنية من خلال التدريبات اليومية سواء على فترتين أو فترة واحدة بصورة مختلفة وفقًا للوحدات التدريبية التى سيقوم بوضعها خلال الساعات الجارية، حيث حدد جهاز الأبيض أحد يومى الخميس والجمعة بشكل مبدئى كموعد لانطلاق المعسكر الذى سيمتد لمدة 14 يومًا.

من المقرر، أن يدخل الزمالك ذلك المعسكر نهاية الأسبوع الجارى، بسبب انتظار خضوع اللاعبين للمسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا، والتى سيخضع لها الفريق بعد غد الثلاثاء، على أن يتم استبعاد أى حالة بالفريق مصابة بذلك الفيروس حيث سيتم استبعاد مصطفى فتحى صانع ألعاب الأبيض، لحين تعافيه من الإصابة، بينما سيتم تحديد مدى إمكانية ضم محمد عواد حارس الفريق، وفقًا لنتائج المسحة الثالثة التى سيجريها خلال الأسبوع الحالى بعدما جاءت المسحة الثانية الخاصة به نتائجها سلبية بعدما تعرض للإصابة بالفيروس ثم تعافى منه ولكنه سيخضع لمسحة ثالثة للتأكد من تعافيه تماما من ذلك الفيروس قبل تواجده مع الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، حيث أجرى تحليلا منفردًا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به.

Advertisements

ويفضل الفرنسى كارتيرون، عزل اللاعبين فى معسكر مغلق بعد تلك المسحة، من أجل الحفاظ على سلامتهم إلى جانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى، الذى دام لعدة أشهر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بعدما خضع اللاعبين للمسحة الأولى الجمعة الماضى، وذلك فى مقر النادى، ثم خضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية وذلك فى أحد المراكز المتخصصة فى مدينة 6 أكتوبر، أمس، السبت، وذلك من أجل الوقوف على حالتهم بصورة كاملة قبل خوض التدريبات فى المعسكر المقرر إقامته فى برج العرب.