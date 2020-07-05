شكرا لقرائتكم فايلر يعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية منعاً للتأخير وزوجته لن ترافقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إضطر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إلى حجز تذكرة طيران عبر الخطوط الفرنسية من أجل العودة للقاهرة غداً ، الأثنين، حتى لا يتأخر في العودة للنادي لو قرر العودة العودة عبر الخطوط السويسرية حيث لا توجد رحلات طيران من سويسرا للقاهرة غداً لذا قام المدرب السويسري مع مسئولو النادي بحجز تذكرة طيران عبر رحلة طيران قادمة من فرنسا ليتمكّن من الحضور للقاهرة في الموعد المُتفق عليه مع إدارة النادي ، كما سيعود توماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية برفقة فايلر بعدما قضي الثنائي أجازة في بلادهما إستغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضي عبر طائرة خاصة من الجونة.

وأتفق المدير الفني للأهلي خلال تواجده في سويسرا على التجديد موسماً للأهلي ليُنهي الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسري الذي قرر التجديد للأهلي .

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وعلم "الخليج 365" أن زوجة فايلر فضّلت البقاء في سويسرا على أن تحضر للقاهرة من فترة لأخرى للإطمئنان على المدير الفني والإقامة معه عدة ايام بالقاهرة ثم العودة إلى سويسرا.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، قد أعلن توقيع رينيه فايلر على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم 2020 ــ2021، وقال أمير إن هذه هي رغبة فايلر منذ البداية، وأكد عليها أكثر من مرة، لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا، وتقديراً للظروف الخاصة بأسرته التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر، والتي استمرت ما يزيد على ثلاثة أشهر، حتى تمكن من السفر إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأولاده والاتفاق معهم على الفترة القادمة واستكمال مسابقة الدوري وإفريقيا والعقد الجديد مع الأهلي.

وأضاف أن تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد.