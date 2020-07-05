شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ينعى رجاء الجداوى "عاشقة الدراويش" بعد زواجها من حسن مختار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى النادى الاسماعيلى الفنانة رجاء الجداوى التى وافتها المنية اليوم ، وأصدر الاسماعيلى بياناً عبر موقعه الرسمى قال فيه :"يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازى والحزن والأسى لوفاة الفنانة رجاء الجداوى التى رحلت عن دنيانا اليوم بعد إصابتها بفيروس كورونا وذلك عن عمر يناهز 81 عاما".

وأضاف البيان :"تعد الراحلة زوجة “حسن مختار” نجم حراسة مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر فى الستينيات والحاصل على لقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى موسم 69-70 ، ولدت الفنانة رجاء الجداوى بمحافظة الإسماعيلية يوم 6 سبتمبر عام 1938 ، ودائما ما اشتهرت بمساندتها للدراويش وعشقها لكرته الجميلة ، رحم الله الفقيده الغالية واسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإن لله وإنا إليه راجعون".

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى عن عالمنا، صباح اليوم بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 81 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها الى المستشفى ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

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وتزوجت الفنانة القديرة رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

وخلال الأيام الماضية وضعوها الأطباء المعالجين على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن انبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز، لأن نسبة الأكسجين فى الدم من غير الجهاز 55%، رغم حقنها قبل ذلك ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، ولكن لم يأت ذلك بنتيجة إيجابية.