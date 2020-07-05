شكرا لقرائتكم صالح جمعة يواصل الجدية والقوة فى مران الأهلى من أجل إقناع فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل صالح جمعة لاعب الأهلى، الاستعداد القوى في تدريبات الأهلى الذى أقيم اليوم الأحد، على ملعب التتش، استعداداً لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، وبطولة أفريقيا لكرة القدم.

وظهر صالح جمعة في حالة مزاجية عالية بالإضافة إلى تأدية التدريبات بجدية والتزام لليوم الخامس منذ عودته للتدريبات الجماعية، في محالولة لإقناع السويسرى رينيه فايلر بإمكانياته والتزام للدخول مرة أخرى في التشكيل الأساسى للفريق.

وعقد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، لشرح البرنامج التدريبي، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.

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كما واصل الأهلي أعمال التعقيم لملعب التتش قبل انطلاق المران، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

وركّز الجهاز الفني للأهلي على الجانب البدني وتدريبات الكرة في المران ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى قامت بإجراء تدريبات بدنية، والمجموعة الثانية خاضت تقسيمة مصغرة وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين.

ويستعد الاهلي لاستكمال بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.