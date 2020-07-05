بعد وفاتها .. تعرف على قصة حب رجاء الجداوي وحارس الاسماعيلي

جدة - عمرو شويل علاقة أبدية جمعت رجاء الجداوي وزوجها الراحل حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي الأسبق، ودائمًا ما أكدت الفنانة الراحلة على استمرارية زواجها منه، حتى بعد رحيله.

وكانت الفنانة رجاء قد كشفت عن تفاصيل علاقتها بزوجها في إحدى اللقاءات التليفزيونية قائلة "الحب جه بعد الجواز".

وسردت الجداوي قصة زواجها قائلة : " مكتش بفهم في الكرة، واتقابلنا مع محمود المليجي، كنا في السودان، وعملت مكياج المسرح، ومكنتش اعرفه خالص ، موضحة: "سألت عليه قولتلهم مين المثقف ده، لأني كنت نازله في نفس الفندق اللي هو نازل فيه، لفت نظري إيديه ورجليه، وكان حاطط رجله على سور البلكونة، وماسك كتاب بيقرأ فيه ، لكن هو معبرنيش، الست لما الراجل يتجاهلها يلفت نظرها أكتر".

وروت "رجاء"، تفاصيل أول حوار دار بينهما، قائلة: "قالي النهاردة شكلك عدل، لأنك امبارح كنتي عاملة زي البلياتشو، وقالي شكلك حلو، واتريق على شغلي لما قلتله إني مانيكان، وأنا رديتها له لما قالي إنه بيشتغل لاعب كرة ، و طلب إيدي في الطيارة، وقالي عاوز أتجوزك، وهتجوزك، وعمري ما قلت حاجة ومعملتهاش، لكن أنا قلتله أنا أكبر منك، وقالي إنه بيقبض 55 جنيه، ولما بيصد كرة بياخد 5 جنيهات، لكن أنا رفضت وقلت يا مصيبتي، وهو قالي هتجوزك يعني هتجوزك".

وأوضحت: "قالي مش هنقعد وهنشتري الدبل على طول، كان معايا 12 جنيه، وهو كان معاه 18 جنيه، فاشترينا دبلتين بـ31 جنيه، رغم إن اللي معانا كانوا 30 جنيه، فكتبوا على دبلتي حسن محتار، وكتبوا على دبلته رجاء الجداوي: "كانوا أحلى 46 سنة جواز".

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