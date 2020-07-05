شكرا لقرائتكم بعد وفاتها .. تعرف على قصة حب رجاء الجداوي وحارس الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علاقة أبدية جمعت رجاء الجداوي وزوجها الراحل حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي الأسبق، ودائمًا ما أكدت الفنانة الراحلة على استمرارية زواجها منه، حتى بعد رحيله.
وكانت الفنانة رجاء قد كشفت عن تفاصيل علاقتها بزوجها في إحدى اللقاءات التليفزيونية قائلة "الحب جه بعد الجواز".
وسردت الجداوي قصة زواجها قائلة : " مكتش بفهم في الكرة، واتقابلنا مع محمود المليجي، كنا في السودان، وعملت مكياج المسرح، ومكنتش اعرفه خالص ، موضحة: "سألت عليه قولتلهم مين المثقف ده، لأني كنت نازله في نفس الفندق اللي هو نازل فيه، لفت نظري إيديه ورجليه، وكان حاطط رجله على سور البلكونة، وماسك كتاب بيقرأ فيه ، لكن هو معبرنيش، الست لما الراجل يتجاهلها يلفت نظرها أكتر".
وروت "رجاء"، تفاصيل أول حوار دار بينهما، قائلة: "قالي النهاردة شكلك عدل، لأنك امبارح كنتي عاملة زي البلياتشو، وقالي شكلك حلو، واتريق على شغلي لما قلتله إني مانيكان، وأنا رديتها له لما قالي إنه بيشتغل لاعب كرة ، و طلب إيدي في الطيارة، وقالي عاوز أتجوزك، وهتجوزك، وعمري ما قلت حاجة ومعملتهاش، لكن أنا قلتله أنا أكبر منك، وقالي إنه بيقبض 55 جنيه، ولما بيصد كرة بياخد 5 جنيهات، لكن أنا رفضت وقلت يا مصيبتي، وهو قالي هتجوزك يعني هتجوزك".
وأوضحت: "قالي مش هنقعد وهنشتري الدبل على طول، كان معايا 12 جنيه، وهو كان معاه 18 جنيه، فاشترينا دبلتين بـ31 جنيه، رغم إن اللي معانا كانوا 30 جنيه، فكتبوا على دبلتي حسن محتار، وكتبوا على دبلته رجاء الجداوي: "كانوا أحلى 46 سنة جواز".
وكانت قد رحلت صباح اليوم الأحد الموافق 5/7/2020 رجاء الجداوي عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد معاناة استمرت لمدة 43 يوماً مع فيروس كورونا المستجد.
أعلنت خبر الوفاة اليوم أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي والكابتن حسن مختار، الذي كان يعرف بساحر الثلاث خشبات.
زواج الكابتن حسن مختار، من الفنانة رجاء الجداوي، جاء بعد قصة حب، أضافت جديداً لقصص تزواج الفن بالرياضة، فكانت وقتها تعمل الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عارضة أزياء وممثلة، والتقاها الكابتن حسن مختار لأول مرة في فى السودان أثناء مشاركتها فى مسرحية مع خالتها تحية كاريوكا بعنوان "روبابيكيا"، وكان هو يلعب مباراة هناك.
كلاعب ماهر، سدد الكابتن حسن مختار أول تسديدة للفنانة رجاء الجداوي أثناء عودتهم إلى مصر، صارحها برغبته فى الزواج منها، وبالفعل تزوجا بعد العودة للقاهرة.
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