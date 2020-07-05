شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يشارك في مران الأهلي الأربعاء بعد تعافيه من جراحة الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يشارك حمدي فتحي لاعب الأهلي في تدريبات الفريق إبتداءاً من الأربعاء المقبل بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة التى لحقت به قبل عدة أشهر في غضروف الركبة وأعلن حمدي فتحي شفاءه تمامًا من الإصابة بعد خضوعه لفحص طبي شامل من قبل خالد محمود، طبيب الفريق الأحمر، ومن المقرر أن يشارك حمدي فتحي في التدريبات الجماعية بداية من يوم الأربعاء المقبل ولكن بشكل تدريجي وذلك من أجل العودة للتشكيل الأساسي مع عودة المباريات والمقرر لها يوم 7 أغسطس المقبل ، وأدى حمدي فتحي أدى برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الشهور السبعة الماضية قبل أن يختتم برنامجه التأهيلي والعلاجي على مدار الشهر الماضي
على الصعيد ذاته ، تواصل مسئولو الأهلى خلال الأيام الماضية مع نظرائهم فى اتحاد الكرة بشأن بحث مستحقات القلعة الحمراء لدى الجبلاية الخاصة بعلاج حمدى فتحى والذى أصيب فى معسكر المنتخب الوطنى الأول وأجرى جراحة وسيتحمّل اتحاد الكرة تكاليف علاج اللاعب حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واستفسر مسئولو القلعة الحمراء مع مجلس الجبلاية حول موعد تسديد هه المستحقات خاصة بعدما أرسل الأهلى كل الفواتير الخاصة بعلاج اللاعب وسفره أكثر من مرة إلى ألمانيا سواء لإجراء الجراحة أو التأهيل أو لعرض نفسه على الخبير الألمانى.
ويترقب مسئولو الأهلى إرسال اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدى فتحى بعد إصابته فى معسكر المنتخب قبل عدة أشهر، حيث أرسل الأهلى ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى.
ووفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، ، حيث إقترب حمدى فتحى من العودة للتدريبات الجماعية في غضون أيام وينتظر مسئولو الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحى من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.
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