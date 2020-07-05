تعرف على حالة مصطفى فتحى بعد إصابته بفيروس كورونا

جدة - عمرو شويل كشف جهاز الزمالك عن استقرار حالة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا حيث تأكد إصابته بذلك الفيروس من خلال إجراءه المسحة الأولى مع الفريق التى أجريت منذ نحو يومان فى مقر النادى الأبيض، وذلك ضمن الاستعدادات التى يجريها النادى لعودة التدريبات خلال المرحلة المقبلة، ليتأكد إصابة مصطفى فتحى إلى جانب منتصر الرملى إدارى الفريق بذلك الفيروس.

وتواصل الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، مع مصطفى فتحى حيث كشف اللاعب عدم معاناته من أية أعراض ويخضع حاليا للعزل المنزلى مع الخضوع لبروتوكول العلاج الموضوع من أجل التعافى من الفيروس، حيث أكد اللاعب لجهاز الزمالك الطبى عدم معاناته أو شكواه من أية أعراض إلا أن الجهاز الطبى شدد على فتحى بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الطبى، من أجل التعافى سريعًا من ذلك الفيروس مثلما حدث فى حالة محمد عواد حارس الفريق الذى تعافى فى غضون ما يقرب من 6 أيام.

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وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على التواصل مع مصطفى فتحى من أجل الاطمئنان على حالته ودعمه كما تواصل معه جميع لاعبى الفريق من أجل دعمه فى المرحلة الحالية للتعافى سريعا من الفيروس والعودة إلى الفريق حيث سيخضع اللاعب عقب تنفيذ بروتوكول العلاج لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وكان مصطفى فتحى قد طالب الجميع بالدعاء له، بعد تأكد إصابته بفيرس كورونا "كوفيد 19" بعد ظهور نتيجة إجراء المسحة الطبية التى خضع لها الفريق أمس الجمعة، حيث قال اللاعب فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "covid 19، الحمد للهزز دعواتكم"، حيث تأمل الجماهير فى شفاء مصطفى فتحى سريعًا، للعودة للمشاركة مع الأبيض، خلال الفترة المقبلة، حيث شارك مع الفريق هذا الموسم فى 12 مباراة بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز و4 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر، وذلك قبل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.