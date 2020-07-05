شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يناقش آخر استعدادات استضافة مونديال اليد مع اللجنة المنظمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة باللجنة المنظمة لبطولة العالم كرة اليد 2021 والمقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام المقبل ٢٠٢١ وذلك بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة ، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة .

كما تناول الاجتماع أيضا مناقشة الإجراءات الخاصة بمتطوعي البطولة من الشباب المصري ، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة ، كما تطرق الاجتماع إلي التجهيزات الرياضية الخاصة بالصالات المغطاة والتي ستكون وفقاً لأعلى المعايير العالمية في ذلك الشأن .

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وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وضعت مصر في مكانه مميزة بين دول العالم لما تتميز به من بنية تحتية رياضية فريدة جعلت مصر مركزا ً للأحداث والبطولات العالمية ، مشيراً إلى أن تلك البنية التحتية سيضاف إليها في القريب العاجل مجموعة مميزة من المنشآت والصالات الرياضية الخاصة بإستضافة كأس العالم لليد ٢٠٢١ .

وفيما يخص المتطوعين أكد صبحي أن مصر أصبح لديها شباب قادر على تحمل المسئولية وأداء الأعمال التطوعية في البطولات الرياضية وبأعلى كفاءة ومستوى وهو ما ظهر في العديد من البطولات العالمية والقارية والدولية التي نظمتها مصر خلال الفترة الماضية .

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقوم بعقد اجتماع دوري إسبوعي مع اللجنة المنظمة للبطولة للإطمئنان على كافة الإجراءات و الاستعدادات الخاصة بالبطولة ولتسهيل كافة العقبات .