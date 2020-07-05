شكرا لقرائتكم خالد مرتجى يشارك فى مؤتمر صناعة كرة القدم عبر فيديوكونفرانس بحضور إنفانتينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي دعوى رسمية من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم فى إسبانيا (لاليجا) في مؤتمر صناعة كرة القدم والذى سيقام خلال الفترة من 6 حتى 10 يوليو الجاري عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وسيشهد حضور ومشاركة أكثر من 250 شخيصة رياضية عالمية تُمثل رؤساء أندية وخبراء تسويق ونجوم كرة سابقين وغيرهم من العاملين في المجال الكروي.

ويهدف المؤتمر الذى سيُقام خلال الفترة من 6 حتى 10 يوليو الجاري لمناقشة سُبل تطوير اللعبة والاطلاع على أحدث النظم والتجارب فى صناعة كرة القدم ، ويشهد المؤتمر مشاركة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، وسيتم عقد المؤتمر عبر "الفيديوكونفرانس" بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وتأتي مشاركة المهندس خالد مرتجي في هذا الحدث الكروي الهام عالمياً بإعتباره مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية في النادي الأهلي خاصة وأن مرتجي شارك في مؤتمر العام الماضي الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد برفقة محمد سراج الدين عضو مجلس الأهلي وحققت هذه المشاركة نتائج جيدة وقتها حيث عقد مرتجي وسراج سلسلة اجتماعات مع عدة مسئولين بأندية أوربية أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالى .

ويتطلع المهندس خالد مرتجي للخروج بأكبر إستفادة للنادي الأهلي من مشاركته في مؤتمر الغد بعد لاسيما وأن الأندية العالمية تبحث حالياً طرق النهوض من الكبوة التى خلفتها "جائحة" كورونا على الأصعدة المالية وأسعار اللاعبين وعملية التسويق والإستثمار التى ستتأثر بالتأكيد بأزمة "كورونا".

ويحرص الكابتن محمود الخطيب على تواجد الأهلي في مثل هذه المؤتمرات والأحداث الكروية العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب فى صناعة كرة القدم وتحقيق أكبر إستفادة للأهلي لذا وافق رئيس الاهلي على حضور مرتجي وسراج في مؤتمر العام الماضي ثم رحّب مؤخراً بمشاركة خالد مرتجي في مؤتمر الغد عبر الفيديوكونفرانس في إطار سياسة مجلس الأهلى بمشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية.