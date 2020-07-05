مباشر الليجا.. أتلتيك بيلباو 0-0 ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليجا برصيد 74 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه برشلونة بفارق أربع نقاط، ويأتي أتلتيك بيلباو في المرتبة الثامنة بالجدول وفي جعبته 48 نقطة.

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ويفقد الريال في المباراة خدمات الثنائي رافائيل فاران وإدين هازارد بداعي الإصابة، كما دفع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بالبرازيلي الشاب رودريجو بشكل أساسي.

تشكيل أتلتيك بيلباو: أوناي سيمون، أندير كابا، ييراي ألفاريز، إينيجو مارتينيز، يوري بيرتشيتشي، إيكر مونياين، أوناي لوبيز، داني جارسيا، إينييجو كوردوبا، إينياكي ويليامز، راؤول جارسيا.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا، داني كارفاخال، ​إيدير ميليتاو​، سيرجيو راموس، مارسيلو، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، رودريجو.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..