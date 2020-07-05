منافس الأهلي.. الوداد يستعين بـ"معد نفسي" لتأهيل اللاعبين قبل عودة المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قررت إدارة نادي الوداد الرياضي المغربي، الاستعانة بخدمات معد نفسي لإعداد اللاعبين للمباريات المقبلة في الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "le 360" المغربية فإن مصادر مقربة من فريق الوداد أكدت أن سعيد الناصيري رئيس النادي، لبّى طلب المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو بالتعاقد مع أخصائي وخبير في الاعداد الذهني والنفسي، لمساعدة اللاعبين قبل استئناف النشاط.

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وشددت المصادر ذاتها، على أن جاريدو يهدف إلى دعم اللاعبين نفسيا ومساعدتهم لتجاوز صعوبات المرحلة الحالية إلى جانب مساعدتهم على التأقلم مع الظروف الراهنة، وتجهيزهم بدنيا وفنيا وذهنيا لتحقيق أهداف النادي والمتثملة في الظفر بلقبي الدوري الاحترافي ودوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الوداد اليوم الأحد لمدينة أكادير من أجل إجراء معسكر إعداد لمدة أسبوع سيجري خلاله الفريق الأحمر مجموعة من المباريات الودية استعدادا لمباريات البطولة الاحترافية.

جدير بالذكر أن الوداد سيلتقي مع الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي قرر الاتحاد الأفريقي استئنافها.