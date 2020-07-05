خالد مرتجي يشارك إنفانتينو في مؤتمر صناعة كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يشارك خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في مؤتمر صناعة كرة القدم والذى سيقام خلال الفترة من 6 حتى 10 يوليو الجاري عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقدمت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم فى إسبانيا (لاليجا) دعوى رسمية إلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للمشاركة في المؤتمر الذي سيشهد مشاركة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأكثر من 250 شخيصة رياضية عالمية تُمثل رؤساء أندية وخبراء تسويق ونجوم كرة سابقين وغيرهم من العاملين في المجال الكروي.

ويهدف المؤتمر لمناقشة سُبل تطوير اللعبة والاطلاع على أحدث النظم والتجارب فى صناعة كرة القدم.

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وتأتي مشاركة المهندس خالد مرتجي في هذا الحدث الكروي بإعتباره مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية في النادي الأهلي، خاصة وأن مرتجي شارك في مؤتمر العام الماضي الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد برفقة محمد سراج الدين عضو مجلس الأهلي وحققت هذه المشاركة نتائج جيدة وقتها حيث عقد مرتجي وسراج سلسلة اجتماعات مع عدة مسئولين بأندية أوربية أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالى.

ورحب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمشاركة خالد مرتجي في مؤتمر الغد عبر الفيديوكونفرانس في إطار سياسة مجلس الأهلى بمشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية.

ويتميّز خالد مرتجي بعلاقات قوية في مٌحيط أسرة كرة القدم العالمية لاسيما وأنه كان عضواً بارزاً بلجنة الأندية التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم لعدة سنوات وشارك في إجتماعات هامة بها قبل أن يتم إلغاء هذه اللجنة مؤخراً.