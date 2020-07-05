مران الأهلي.. جلسة منفردة مع الشيخ.. وتدريبات إضافية للشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق عقب نهاية مران اليوم الأحد، كما خاض أحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تدريبات إضافية.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم، تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر، تمهيدًا لاستكمال بطولة الدوري المصري والتي تقرر لها في السابع من أغسطس المقبل.

وحرص سيد عبدالحفيظ، على عقد جلسة منفردة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق في نهاية المران.

من جهة أخرى، خاض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق تدريبات إضافية في نهاية المران، وشارك اللاعب في المران الجماعي وتدريبات الحراس، وعقب نهاية المران الذي استمر ساعة ونصف خاض الشناوي تدريبات إضافية وقام بالجري حول الملعب.

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وكان رباعي حراسة المرمى الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، قد خاضوا تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس اشتملت على التصويب والكرات العرضية.

وفي سياق متصل، خاض الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، جلسة في صالة الجيم، ثم استكملا تدريباتهما التأهيلية.

ويخوض حمدي فتحي ومحمد محمود، المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في غضروف الركبة، بينما عانى محمد محمود من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.