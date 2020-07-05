مصدر مقرب من أوباما يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
نفى مصدر مقرب من يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب وسط نادي الزمالك، ما تردد بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه سواء بشكل رسمي أو عن طريق أحد الوسطاء.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى وجود مفاوضات بين الاهلي ولاعب وسط الزمالك.
وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "لم يتواصل أي شخص بشكل رسمي أو ودي مع أوباما، ما اثير حول الأمر لا أساس له من الصحة". وأضاف: "أوباما مازال في عقده موسم إضافي مع نادي الزمالك"
واختتم: "لا يوجد أيضا أي وسيط من جانب النادي الأهلي تحدث مع اللاعب، لم يحدث أي تواصل معه من جانب مسؤولي الأهلي بأي شكل".
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