علي لطفي يتحدث عن.. تخطي "عقبة" الوداد.. و"إيجابيات عودة التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أبدى علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بالعودة للتدريب، كما علق على مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الفريق الأول للأهلي تدريباته بعد قرار الوزير أشرف صبحي بفتح الأندية ومراكز الشباب تمهيدًا لاستكمال النشاط الكروي المقرر له في السابع من أغسطس المقبل.

وخلال تصريحات صحفية للموقع الرسمي للنادي، قال لطفي: "فترة التوقف كانت صعبة للغاية، فقد ابتعدنا عن المباريات والتدريبات في التتش لفترة ليست بالقصيرة، ولكننا جميعًا اجتهدنا كثيرًا من خلال التدريبات اليومية المنزلية التي كنا نخوضها خلال فترة الحظر".

وأوضح حارس مرمى الأهلي: "توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية كان يرسل البرامج التدريبية للاعبين يوميا ويتابع معهم الامور بشكل مكثف؛ للاطمئنان على جاهزية الجميع للعودة للتدريبات".

وتابع لطفي: "العودة للمران الجماعي من جديد له إيجابيات كثيرة، وفى مقدمتها الاستعداد بقوة لعودة النشاط المحلي والإفريقي مؤكدًا أن قرار استئناف الدوري يوم 7 اغسطس أسعد الجميع خاصة أننا كنا ننتظر العودة سريعًا للمباريات".

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وواصل: "نحتاج لخوض بعض المباريات الودية خلال الفترة المقبلة؛ للاستعداد بشكل جيد للمنافسات المحلية والافريقية، خاصة أن التدريب وحده لا يكفي لتجهيزنا، أتمنى أن نخوض مباريات ودية في هذه الفترة لاستعادة الفورمة فنيًا وبدنيًا".

وأضاف: "الفترة الحالية صعبة جدًا؛ لأنها تحتاج إلى الالتزام في كل شيء؛ سواء التدريبات أو النظام الغذائي أو التركيز في تعليمات الجهاز الفني أو النوم المبكر؛ للجاهزية التامة للمباريات وهو ما يركز عليه الجهاز الفني في محاضراته منذ العودة بعد فترة التوقف التي استمرت اكثر من 100 يومًا كاملًا".

وواصل علي لطفي قائلا: "الجميع يقدر جيدًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا؛ للعودة بقوة للمباريات واستكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري واستكمال مشوارنا الإفريقي بنجاح من اجل استعادة اللقب الافريقي الغالي".

واستكمل: "بالطبع لدينا ارتباط مهم للغاية أمام الوداد المغربي في سبتمبر المقبل ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولدينا دوافع كبيرة لتخطي هذه العقبة لقطع تذكرة التأهل إلى النهائي".

وعن قرار خوض جولة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب قال لطفي: "نحن لدينا هدف واحد فقط ، وهو تخطي عقبة الوداد واستكمال المشوار حتي الوصول لمنصة التتويج وإسعاد جماهير الأهلي باستعادة عرش إفريقيا".

واختتم على لطفي تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي يقدرون دعم ومساندة الجماهير لهم في الحفاظ على لقب الدوري واستعادة بطولة دوري أبطال إفريقيا ويعملون بكل جد واجتهاد للحفاظ على لقب الدوري واستعادة اللقب الافريقي ليكونا افضل هدية للجماهير الوفية.