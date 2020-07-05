العطار: تحليل "الأجسام المضادة" أظهر 15 حالة تعافٍ بين الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن اللجنة الطبية بالجبلاية قامت بإخضاع اللاعبين والعاملين بالأندية لتحليل "الأجسام المضادة" وتم اكتشاف 15 حالة أصيبت بالفيروس وتعافت دون علم أصحابها، كما تطرق للحديث عن موقف رينيه فايلر مدرب الأهلي عند عودته للقاهرة.

خلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال العطار: "جميع أندية الدوري الممتاز أجرت المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، 80% من الأندية أجرت 3 مسحات والباقي يقترب".

وأضاف: "قمنا بإخضاع اللاعبي لتحليل (أجسام مضادة) للكشف عن من تعرضوا للإصابة للفيروس وتعافوا دون علمهم أو ظهور أعراض، واكتشفنا 15 متعافي حتى الآن".

وتابع: "اللجنة الطبية بالاتحاد أنشأت إدارة تابعة لها مختصة بفتح ملفات للاعبين والأندية لتدوين الحالة الطبية لكل فرد، كما قرر محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بتعيين مراقب طبي سيتم تواجده في كل مباراة عند استئناف النشاط لمتابعة تطبيق الاحترازات الطبية في الملاعب".

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وعن فتح باب القيد قال العطار: "من المتعارف عليه أن يتم فتح باب القيد عقب نهاية الموسم الحالي وقبل الموسم الجديد، ولكن الاتحاد الدولي أعطى تسهيلًا بإمكانية فتح باب القيد قبل نهاية الموسم بأربعة أسابيع على ألا يشارك اللاعب مع ناديه الجديد قبل نهاية الموسم".

وواصل: "من حق أي نادي التفاوض مع أي لاعب قبل 6 أشهر من نهاية عقده، أما إذا كان مازال مرتبط بعقد مع ناديه، فعلى النادي الراغب في ضمه التفاوض مع النادي الأصلي بشكل مباشر".

وأكمل: "أي لاعب سيوقع لناديين، ستتم معاقبته بالإيقاف 6 أشهر بجانب غرامة مالية تحددها لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد".

وعن كيفية التعامل مع رينيه فايلر مدرب الأهلي عند عودته، وهل سيدخل في حجر صحي قال العطار: "فايلر سيخضع لمسحة قبل نزول التدريبات، أجلنا موعد مسحة الأهلي حتى يتواجد مع الفريق، إذا جاءت العينة الخاصة به سلبية فليس هناك أزمة، أما إذا جاءت إيجابية فسيتم اتخاذ الاجراءات المعتادة".