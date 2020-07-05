"ستافروس".. مصري - قبرصي ينتظر حلم البريميرليج (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفي الجريتلي:

وُلد ستافروس لأم مصرية وأب من دولة قبرص ليستقر مع أسرته في قبرص طيلة 15 عاماً قبل أن ينتقلوا لإنجلترا دعماً لحلمه في أن يحترف كرة القدم.

"الخليج 365" أجرى حواراً مع ستافروس، لاعب فريق "الرديف" بنادي برينتفورد الإنجليزي ـ الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا "شامبيونشيب"، ضمن سلسلة ننشرها باسم "أنا المصري" عن اللاعبين الشباب المصريين المحترفين في الخارج للتعرف عنهم عن قرب ولفت الأنظار لهم قبل الانضمام لصفوف منتخبات البلاد التي يقيمون بها:

أهلاً ستافروس.. ماذا يُمكننا أن نقول للناس عنك؟

اسمي ستافروس وُلدت في قبرص في 27 يونيو 2001 لأم مصرية وأب من قبرص.

بدأت الكرة وأنا في عمر 6 سنوات وفي سن الـ11 التحقت بصفوف نادي Anorthosi FC بقبرص.

هل تحمل الجنسية المصرية؟

بالطبع، ومعي جنسية يونانية أيضاً.

هل تدربت بصفوف أي من منتخبات البلدان الثلاثة؟

نعم، كنت سأنضم لمنتخب قبرص تحت 15 سنة ولكن تعرضت لإصابته حينها ثم رحلت لإنجلترا والآن بصفوف برينتفورد.

وماذا عن منتخب مصر؟

أنزل مصر بشكل سنوي لأسرة والدتي، ولكن لم أنضم لأي منتخب في الناشئين وأنتظر فرصة مع كابتن ربيع ياسين وأنا فعلياً أشعر بالانتماء لمصر أنت ترى كيف أتحدث معك باللغة العامية المصرية نعم ليس 100% ولكنك قد ترى كيف أنا مصري.

هل تتابع الدوري المصري؟

بالطبع، وأحب طارق حامد وكيف يقود اللاعبين في الملعب ويوجههم وكذلك كهربا.

لنعد لإنجلترا.. كيف جاء انتقالك لصفوف برينتفورد الإنجليزي؟

جاء مجموعة "كشافين" لمشاهدتي في قبرص من نادي فولهام، وأخبروني أنني لابد أن أنتقل لإنجلترا والبدء من هناك فانضممت لصفوف Borehamwood FC في دوري الدرجة الخامسة والأسرة سافرت لتكون معي.

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وأين اختفى عرض كشافي فولهام؟

بدأت بصفوف Borehamwood FC ثم فضلت عرض برينتفورد عن قضاء معايشة في ناديي فولهام أو ويمبلدون.

لماذا فضّلت عرض برينتفورد؟

خضت معايشة مع أندية في إسبانيا وإيطاليا قبل الانضمام لصفوف بينتفورد ولكن العرض كان جيداً لي فأنضممت لفريق 18 سنة وأتدرب مع الفريق الرديف وتدربت مرة مع الفريق الأول ولدينا فرصة في التواجد بالبريميرليج في الموسم المقبل لذا أتدرب وأقاتل لأتواجد رفقة الفريق الأول فربما نظهر بالبريميرليج الموسم المقبل.

ويحتل برينتفورد المركز الثالث بجول ترتيب دوري الدرجة الأولى في انجلترا ـ شامبيونشيب ـ برصيد 72 نقطة جمعهم من 41 مباراة بفارق نقطتين عن فولهام صاحب المركز الرابع ومثلهما عن ويست بروميتش ـ الذي ينشط بصفوفه أحمد حجازي ـ ولكن يتبقى لهم مباراة الجولة الـ 41.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مباشرة، بينما يخوض أصحاب المراكز من 3 إلى 6 ملحق التصفيات.

وهل كانت الأمور سهلة؟

لا، هم لايتحدثون اليونانية وأنا لم أكن جيداً في الإنجليزي كما أنهم كانوا يخبرونني أنني مهاري ولكن ينقصني الجزء البدني وفي إنجلترا يهتمون بالجانب البدني بصورة كبيرة.

وكيف ترى مستقبلك مع الفريق؟

الانطباعات التي أتلقاها من المدربين جيدة ويتم تصعيدي للفريق الرديف والتدرب مع الفريق الأول وهذا شيء جيد بالنسبة لي وأتمنى أن يتأهل الفريق للبريميرليج.

في أي مركز تلعب مع برينتفورد؟

ألعب خلف المُهاجم وكجناح أيمن وأيسر مثل محمد صلاح أستلم الكرة وأراوغ وأصل لمنطقة الجزاء.

هل يُشبهك البعض بصلاح في فريقك؟

الجميع يتحدث عن صلاح، وبالطبع أي شخص يتمنى يصبح مثله وأنا أشاهده وأتابع كذلك تريزيجيه وهو يؤدي بصورة جيدة أيضاً مع فريقه "بيحب يعمل دريبلينج زيّي" وكذلك شاهدت مباريات للمحمدي وحجازي.

من لاعبك المُفضل؟

البرازيلي كوتينيو، الكثير يُشبه طريقة لعبي بطريقة لعبه، وكنت أشاهد مقاطع فيديو له وهو في فاسكو دي جاما وهو "الأيدول لي".

كيف قضيت فترة الحظر بسبب كورونا؟ وهل أثرت على مستواك؟

كنت أتدرب بمفردي في ملعب آمن بجوار منزلي، والآن عدنا للتدريبات والأمور تسير بصورة جيدة وأتمنى أن تظل هكذا.

شكراً ستافرو وبالتوفيق في خطواتك المقبلة.