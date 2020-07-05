رياضة | مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي الذي سيدخل مباراة فريقه ضد فريق أتليتك بلباو، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

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خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - مودريتش - رودريجو - اسينسيو

خط الهجوم : كريم بنزيما.

وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد واتلتيك بلباو في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية.