رياضة | جوارديولا يزف بشرى سارة لجماهير مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يزف بشرى سارة لجماهير مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن يتجنب فريقه العقوبة التي فرضت عليه من جانب الاتحاد الأوروبي بحرمانه من المشاركة في بطولاتها لمدة عامين.

وأشارت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إلى أنها ستصدر حكمها في القضية، خلال الأسبوع الذي يبدأ الاثنين 13 يوليو.

وقال جوارديولا: "نحن مستعدون، لدي ثقة كبيرة بأنه سيسمح لنا بالمشاركة في دوري الأبطال، لأننا نريد أن نكون على أرض الملعب خلال هذين العامين".

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وتابع: "في 13 يوليو سنعرف القرار، وآمل في أن يكون لصالح النادي، لكل العاملين فيه، اللاعبين، الجهاز الفني... لمحاولة الاستمرار في النمو كناد في الأعوام المقبلة".

وخسر سيتي لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لصالح ليفربول، وفي غياب أي مفاجآت كبرى، لن ينهي سيتي (الثاني حاليا) الموسم المحلي خارج المراكز الأربعة المؤهلة الى المسابقة القارية في الموسم المقبل.

كما أن النادي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، لا يزال في المنافسة القارية هذا الموسم، إذ بلغ الدور ثمن النهائي، وحقق الفوز في الذهاب على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-1.

وحرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيتي من خوض مسابقتي دوري الأبطال و الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لموسمين بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. لكن النادي المتوج بطلا لإنجلترا في الموسمين المنصرمين (2017-2018 و2018-2019) تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم في مدينة لوزان السويسرية.