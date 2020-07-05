رياضة | خوفا من غدر فايلر.. نيدفيد يطلب حسم مصيره في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خوفا من غدر فايلر.. نيدفيد يطلب حسم مصيره في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، حسم مصيره في الفترة المقبلة مع المارد الأحمر، بعد تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

تحدثت مصادر صحفية أن كريم نيدفيد بدأ يستكشف رؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر النهائية حول موقفه من البقاء أو الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

وأوضحت المصادر أن نيدفيد بدء البحث عن عرض من أحد أندية الدوري للرحيل إليه لمدة ستة أشهر، خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة بعد اقتراب تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في الركبة خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب اللاعب في استعادة مستواه السابق في أقرب وقت، وتعويض فترة غيابه بدلا من البقاء على دكة بدلاء الأهلي.

من جانبه يجري كريم نيدفيد، أشعة جديدة على ركبته خلال الساعات المقبلة، من أجل عرضها على طبيب الأهلي، للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي من إصابة غضروف الركبة والتأكد من عدم تجدد الرشح الذي تسبب في غيابه 14 شهرا.