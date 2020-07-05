رياضة | يانكون ميشيل يقود تدريبات حراس الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يانكون ميشيل يقود تدريبات حراس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشارك الرباعي في الجزء الأول من المران الجماعي قبل استكمال التدريبات مع مدرب الحراس، وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة التي اشتملت على التصويب والعرضيات.

ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.

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من جانبه، حرص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.

وقام ديفيد سيزا، بالحديث مع اللاعبين، وشرح البرنامج التدريبي، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.

وتم تعقيم ملعب التتش، وأدوات التدريب وقوائم المرميين، قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الاحترازية، التي يقوم الأهلي بتنفيذها؛ حرصا علي سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.