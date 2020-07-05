رياضة | يانكون ميشيل يقود تدريبات حراس الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يانكون ميشيل يقود تدريبات حراس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدى محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
وشارك الرباعي في الجزء الأول من المران الجماعي قبل استكمال التدريبات مع مدرب الحراس، وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة التي اشتملت على التصويب والعرضيات.
ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.
من جانبه، حرص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.
وقام ديفيد سيزا، بالحديث مع اللاعبين، وشرح البرنامج التدريبي، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.
وتم تعقيم ملعب التتش، وأدوات التدريب وقوائم المرميين، قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الاحترازية، التي يقوم الأهلي بتنفيذها؛ حرصا علي سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.