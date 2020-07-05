رياضة | رومينيجه يشيد بإنجاز بايرن ويثني على مجهودات فليك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رومينيجه يشيد بإنجاز بايرن ويثني على مجهودات فليك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بالمدرب هانزي فليك المدير الفني لبايرن بعدما أضاف الفريق بقيادته لقب كأس ألمانيا اليوم السبت إلى لقب الدوري (بوندسليجا) الذي أحرزه في يونيو الماضي.

وتوج بايرن بلقب الكأس بفوزه على باير ليفركوزن 4 / 2 اليوم في المباراة النهائية للكأس ليكون إنجازا كبيرا للمدرب فليك الذي تولى تدريب الفريق في نوفمبر الماضي خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش بسبب سوء أداء ونتائج الفريق وقتها.

ويستطيع فليك قيادة الفريق لإنجاز أكبر إذا استكمل الثلاثية وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا الذي يستأنف فعالياته في أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان كوفاتش قاد الفريق لثنائية الدوري والكأس المحليين في الموسم الماضي ولكن هذا لم ينقذه من الإقالة بسبب تراجع مستوى الأداء والنتائج في بداية الموسم الحالي.

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ولكن رومينيجه حرص على الإشارة للفارق الذي صنعه فليك في الفريق.

وقال رومينيجه ، في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية ، : "أدى فليك عملا رائعا... أعاد بايرن لطريقة لعبه. أعاد الحب إلى بايرن ميونخ".

والآن ، سيحصل فليك والفريق على راحة لمدة 12 يوما قبل التجمع مجددا من أـجل الاستعداد لدوري الأبطال الذي يستأنف نشاطه الشهر المقبل.

وكان بايرن تغلب على تشيلسي الإنجليزي 3 / صفر في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال قبل فترة التوقف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف رومينيجه : "علينا تهنئة الفريق. كان موسما رائعا... هناك إجازة قصيرة الآن ولكن الفريق سيعود بعدها مباشرة للاستعدادات".