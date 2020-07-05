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رياضة | كواليس اجتماع مدرب الأهلي باللاعبين قبل مران اليوم

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس اجتماع مدرب الأهلي باللاعبين قبل مران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.

وقام ديفيد سيزا، بالحديث مع اللاعبين، وشرح البرنامج التدريبي، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.

وتم تعقيم ملعب التتش، وأدوات التدريب وقوائم المرميين، قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الاحترازية، التي يقوم الأهلي بتنفيذها؛ حرصا علي سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.

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كما أدى الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في الجيم، ثم استكملا تدريباتهما التأهيلية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الذي اقيم في الثامنة والنصف صباحا.

ويخوض حمدي فتحي ومحمد محمود، المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة مطولة في الجيم، وتدريبات قوية في ملعب التتش؛ من بينها جزء خاص بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وينهي حمدي فتحي ومحمد محمود برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في غضروف الركبة، والرباط الصليبي، على الترتيب.

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