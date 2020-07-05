رياضة | حمدي فتحي ومحمد محمود يواصلان التأهيل في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي ومحمد محمود يواصلان التأهيل في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدى الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في الجيم، ثم استكملا تدريباتهما التأهيلية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الذي اقيم في الثامنة والنصف صباحا.
ويخوض حمدي فتحي ومحمد محمود، المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.
ويشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة مطولة في الجيم، وتدريبات قوية في ملعب التتش؛ من بينها جزء خاص بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.
وينهي حمدي فتحي ومحمد محمود برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في غضروف الركبة، والرباط الصليبي، على الترتيب.