رياضة | الأهلي يركز على الجانب البدني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يركز على الجانب البدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتركيز على الجانب البدني، وتدريبات الكرة في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الأهلي؛ استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، قامت الأولى بإجراء تدريبات بدنية، بينما خاضت المجموعة الثانية تقسيمة مصغرة وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين.

ويستعد الأهلي لاستكمال بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.