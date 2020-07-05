شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يقود خط هجومه الدولي المصري محمد صلاح، لملاقاة أستون فيلا، الذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 33 بالدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساءً، وتنقلها قناة «beIN Sports HD 1».

وضمن منافسات نفس الجولة، يلتقي بيرنلي نظيره شيفيلد يونايتد، في الواحدة ظهرًا، ونيوكاسل مع ويستهام، في الثالثة والربع، وساوثهامبتون ومانشستر سيتي، في الثامنة مساء.