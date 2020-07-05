شكرا لقرائتكم أحمد ناجي ناعيا رجاء الجداوي: "إلى الملتقى يا أحن أخت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة، الفنانة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، لمدة 43 يوماً بمستشفى العزل بالإسماعيلية، ونشر ناجي صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك وعلق عليها "وداعاً وإلى الملتقى يا أحن أخت في الدنيا".



رجاء الجداوى

وكانت الجداوى قد أجرت منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

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وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.