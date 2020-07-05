شكرا لقرائتكم أيمن يونس ناعيا رجاء الجداوى: الفتنة لن تنجح فى قصة صراعها مع كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق ، الفنانة رجاء الجداوى التى وافتها المنية اليوم مؤكداً أن الخبر أوجع قلوب المصريين ، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت : " غادرت عالمنا فنانة ذات قيمة غير عادية وزوجة رجل ذو قيمة غير عادية هو الراحل حسن مختار نجم مصر والاسماعيلى ، الخبر أوجع قلوب المصريين، رحلت بعد كفاح وصراع مرير مع الوباء اللعين كورونا"

ويضيف أيمن يونس : " إرادة الله فوق إرادة البشر عملنا اللى علينا ولن تنجح إدعاءات البعض أننا قصرنا فى علاج رجاء الجداوى ، نعيش فى مجتمع الفتن والعصبية فهى مهنة تجد رواجاً فى التلاعب ببعض الناس ولكنها لن تنجح وحتماً سوف تنتهى مثلما انتهت كل الفتن".

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى عن عالمنا، صباح اليوم بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 81 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها الى المستشفى ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

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وتزوجت الفنانة القديرة رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

وخلال الأيام الماضية وضعوها الأطباء المعالجين على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن انبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز، لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%، رغم حقنها قبل ذلك ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، ولكن لم يأت ذلك بنتيجة إيجابية.