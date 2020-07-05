الزمالك يحدد نهاية الأسبوع الجارى موعدًا لانطلاق معسكر برج العرب

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نهاية الأسبوع الجارى، موعدًا لانطلاق المعسكر المغلق الخاص بالفريق، المقرر إقامته فى مدينة برج العرب، حيث سيدخل الفريق معسكره أحد يومى الخميس والجمعة المقبلين، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتحدد اليوم النهائى لدخول المعسكر وفقًا لنتائج المسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا؛ التى سيجريها الفريق بعد غد، الثلاثاء، فى مقر النادى، حيث حدد جهاز الزمالك أحد يومى الخميس والجمعة بشكل مبدئى كموعد لانطلاق المعسكر الذى سيمتد لمدة 14 يومًا.

ويفضل الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عزل اللاعبين فى معسكر مغلق بعد تلك المسحة، من أجل الحفاظ على سلامتهم إلى جانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى، الذى دام لعدة أشهر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بعدما خضع اللاعبين للمسحة الأولى الجمعة الماضى، وذلك فى مقر النادى، ثم خضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية وذلك فى أحد المراكز المتخصصة فى مدينة 6 أكتوبر، أمس، السبت، وذلك من أجل الوقوف على حالتهم بصورة كاملة قبل خوض التدريبات فى المعسكر المقرر إقامته فى برج العرب.

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فيام قام الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، بتقسيم اللاعبين على مجموعتين أمس، السبت، للخضوع لقياسات بدنية وطبية للوقوف على كافة المستجدات التى تخص حالة كل لاعب من الناحية الطبية والبدنية، إلى جانب عدم وجود تزاحم خلال إجراء تلك القياسات.

وتأتى تلك القياسات بعدما أجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، بينما حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، الثلاثاء المقبل، موعدًا لخضوع لاعبى الفريق للمسحة الثانية، كما أفاد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك، بأن محمد عواد حارس الفريق، سيخضع بشكل كبير للمسحة الثالثة له مع باقى اللاعبين يوم الثلاثاء، بعد سلبية المسحة الثانية التى أجراها الحارس عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث أجرى تحليلا منفردًا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به.