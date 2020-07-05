شكرا لقرائتكم أسوان يصرف آخر دفعة من المستحقات المتأخرة خلال الأسبوع الجارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أن النادي قام بصرف 75% من مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى الدعم الذي قدمته المحافظة للنادي خلال تلك الفترة لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار لممثل الصعيد قبل استئناف النشاط الكروي وعودة مباريات الدوري العام يوم 7 أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال سليمان في تصريحات إذاعية: صرفنا 70% من مستحقات اللاعبين لدى النادي وتقدر بحوالي 4 مليون جنية، ويتبقى 500 ألف جنية فقط من المستحقات المتأخرة.

أضاف رئيس أسوان: من المقرر أن نتسلم شيكات المستحقات بالكامل خلال الأسبوع الجاري، وحرصنا على إنهاء هذه الأزمة ووعدنا أحمد كشري مدرب الفريق بذلك عند التعاقد معه.

واستطرد أحمد سليمان: المحافظة دعمتنا بسبب الأزمة المالية وسنصرف جزء من مستحقات اللاعبين اليوم.

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في سياق متصل، أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن الحالة التى ظهرت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بين لاعبى الفريق بعد ظهور نتائج المسحة الثانية هى للاعب لم يدخل فى معسكر الفريق، خاصة نه يخوض فى الفترة الحالية امتحانات الجامعة، وبالتالى لم يخالط زملاءه ليشكل خطورة عليهم.

وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اللاعب كان يأتى لإجراء المسحة بسيارته الخاصة ولم يختلط بزملائه، وليست لدينا مشكلة والفريق يخوض تدريباته بانتظام استعداداً للدورى.

وتابع مدرب أسوان، لدينا لاعب آخر يؤدى امتحانات الثانوية العامة بالفريق، لذا قمنا بعزله ليتدرب بشكل انفرادى حتى لا يخالط اللاعبين لحين الانتهاء من الامتحانات والتأكد من سلامته.

وكانت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو أسوان الأربعاء الماضى أظهرت وجود حالة إيجابية بين لاعبى الفريق، وذلك بعدما أظهرت المسحة الأولى وجود حالة إيجابية قبل الدخول فى المعسكر.