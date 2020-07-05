شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يجتمع الثلاثاء المقبل لمناقشة استعدادات صفوت وميار للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، اجتماعاً الثلاثاء المقبل بالفيديو كونفرانس، لمناقشة العديد من النقط المهمة الخاصة بعودة النشاط، خصوصاً الإجراءات الاحترازية المطلوبة بعد اجتماع اللجنة الطبية الخاصة بالاتحاد مع اللجنة الطبية الخاصة باللجنة الأولمبية والعديد من النقاط الأخرى الخاصة بعودة النشاط والتجهيزات المستمرة للاعبين محمد صفوت ميار شريف المؤهلين لأولمبياد طوكيو 2021 .

واستقر اتحاد التنس على استئناف البطولات المحلية المجمعة، 13 أغسطس المقبل، بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضى فى الأول من يوليو الجاري.

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وحرص اتحاد التنس على إجراء تحاليل فيروس كورونا لجميع موظفى الاتحاد، بمقر الاتحاد فى إطار البروتوكول التى وضعته وزارة الشباب والرياضة مع عودة النشاط الرياضى فى الأول من يوليو الجاري.

من جانبه أكد المهندس وليد سامى، نائب رئيس اتحاد التنس، أن الاتحاد حريص على صحة جميع العاملين داخله، مشيرًا إلى أن المجلس وافق على عمل التحاليل للموظفين من موارد الاتحاد الخاصة، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية.

وكان اتحاد التنس قرر تخفيض رسوم تنظيم البطولات المحلية التى يحصلها الاتحاد من الأندية والهيئات مقابل رعايتهـا بنسبة 50%، وذلك مساهمة من الاتحاد فى الأعباء المالية الجديدة التى زادت على هذه الأندية والهيئات نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.