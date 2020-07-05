مجدى طلبة لسوبر كورة: الأهلى نادى القرن باللوائح.. وكارتيرون أفضل من فايلر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتمنى تتويج الأهلى ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمنافسة صعبة مع الزمالك والوداد والرجاء أعتز بجمهور الأهلى والزمالك وحققت بطولات للقطبين لا يمكن نسيانها كارتيرون نجح مع الأهلى ووصفه بالفشل خطأ واسألوا ميدو جابر ومحارب لم أتابع خلافات الأهلى والزمالك وأتمنى وجود الاحترام من جميع الأطراف الأهلى يمتلك أفضل اللاعبين فى مصر ومعاروه فرقة تانية تحت الطلب كارتيرون مع الزمالك ذكى ويكفيه التتويج ببطولتين فى أسبوع واحد Advertisements فايلر مدرب جرىء ويمتلك ميزة البرتغالى مانويل جوزيه تألقت فى اليونان والجماهير لقبتنى بالساحر والفرعون ومارادونا أنا أول لاعب مصرى يحقق بطولات في أوروبا وأول من سٌجلت فى "اليويفا"

مجدى طلبة من ضمن النجوم القلائل الذين خاضوا تجربة اللعب مع الأهلى والزمالك والإسماعيلى وحقق العديد من البطولات والألقاب، بخلاف أنه أحد اللاعبين الذين خاضوا تجربة الاحتراف فى أوروبا وتحديدا باليونان، وكان من جيل الفراعنة الذهبي بكأس العالم 1990 سوبر كورة تواصلت مع نجم القطبين وأول محترف مصري يحقق بطولات في القارة العجوز للوقوف على رأيه في بعض الملفات المهمة التي شغلت الشارع الرياضى خلال الفترة الماضية.

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