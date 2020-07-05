شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ناعيا رجاء الجداوى: كان لها دور وطنى وتاريخ فنى حافل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بخالص الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقال صبحى جمعتنى العديد من الظروف بالراحلة القديرة رجاء الجداوى ولعل أبرزها كان احتفالنا بأبنائنا من ذوى الهمم فى احتفالية قادرون باختلاف، والتى كان للفنانة القديرة دورها الكبير فى إنجاح هذا الحدث ولاقت حينها الفنانة القديرة إشادة رئيس الجمهورية على دورها الوطنى وتاريخها الفنى المشرف الحافل بالإنجازات .

وقال صبحى ندعو الله عز وجل أن يتغمد الراحلة بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. وأعلنت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى، وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا. وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة ناعيا رجاء الجداوى: كان لها دور وطنى وتاريخ فنى حافل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.