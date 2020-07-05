شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي حسن مختار زوج الراحلة رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت صباح اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوى بعد 43 يومًا داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا، وتزوجت الفنانة القديرة مطلع السبعينيات من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016 .

ونستعرض فى السطور التالية أبرز المعلومات عن حسن مختار زوج الفنانة الراحلة.

حسن مختار أحد أفضل حراس مرمى مصر والعالم العربى، لما حققه من إنجازات كلاعب وكمدرب، فهو حارس الدراويش الأسطورى، وأحد هذه المواهب الكروية، ولد حسن مختار فى 26 يناير 1944 فى بور فؤاد ببورسعيد ولعب كحارس مرمى لأول مرة فى نادى بور فؤاد موسم 63/64 ثم مع نادى القناة، وكان الأخير قد هبط من الدورى الممتاز إلى دورى الدرجة الثانية، ونتيجة وجود حسن مختار حارسا لمرماه عاد للصعود إلى الدورى الممتاز.

وانضم حسن مختار إلى منتخب مصر وكان الوحيد الذى تم اختياره ليلعب مع منتخب مصر لكرة القدم من أندية الدرجة الثانية، حيث كان يلعب فى ذلك الوقت مع نادى القناة بدورى الدرجة الثانية قبل عودة النادى فى العام الثانى للعب فى الدورى الممتاز عام 1967.

وقام حسن مختار بتدريب كل حراس المرمى الأفذاذ أمثال إكرامى، ثابت البطل، عادل المأمور، أحمد شوبير، أحمد ناجى، أيمن طاهر، نادر السيد، مصطفى كمال، عصام الحضرى، طارق سليمان، وشريف إكرامى وأحمد إكرامى ومحمد صبحى ومحمد فتحى وغيرهم من نجوم حراس مرمى مصر، وكان هو أول من اكتشف عصام الحضرى.

وشارك حسن مختار فى تدريب المنتخب القومى المصرى فى أربع دورات لكأس العالم فى كرة القدم وهى: دورة البرتغال ودورة مصر عام 1997، ودورة الإمارات، بالإضافة إلى تدريبى الحالى للمنتخب القومى للشباب الذى شارك فى بطولة كاس العالم بهولندا، كما حصل مع المنتخب على كأس إفريقيا عام 1986.

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ونال حسن مختار العديد من الأوسمة والأنماط وشهادات التقدير منها شهادة من مجلس الوزراء عام 73 واللجنة الأولمبية فى نفس العام، وونال وسام الرياضة من الطبقة الثانية من الرئيس جمال عبد الناصر عام 70 ووسام الرياضة من نفس الطبقة عام 73 من الرئيس السادات، كما تم تكريمه من الرئيس مبارك عندما فاز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية.

كما نال العديد من الأوسمة والأنماط وشهادات التقدير منها شهادة من مجلس الوزراء عام 1973، واللجنة الأولمبية عام 1973، ومن الاتحاد القطرى عام 1979، ومن نادى الشباب عام 1987، ومن نادى الشارقة عام 1992، ومن المقاولين العرب عام 2003.

وأسهم حسن مختار فى تحقيق إنجازات رياضية عديدة منها بطولة الدورى الممتاز مع نادى الشارقة والمركز الأول فى الدورى المصرى مع الإسماعيلى موسم 1990 والفوز بكأس مصر.

وتزوج حسن مختار، من الفنانة رجاء الجداوى التى كانت فى ذلك الوقت تعمل عارضة أزياء وممثلة، وبدأت قصة حب بينهما، عندما التقت رجاء الجداوى بـ"حسن مختار" للمرة الأولى فى السودان أثناء مشاركتها فى مسرحية مع خالتها تحية كاريوكا بعنوان "روبابيكيا"، وكان يلعب مباراة هناك، وأثناء رحلة العودة إلى مصر صارحها برغبته فى الزواج منها، وبالفعل تزوجا بعد العودة للقاهرة.

وتوفي حسن مختار في الخامس من شهر مارس عام 2016، بعدما ترك تاريخاً حافلاً بالانجازات مع الساحرة المستديرة.