شكرا لقرائتكم خبر عن صلح وتبرع ولفتة إنسانية.. 3 مواقف تكشف "جدعنة" طارق حامد في زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر فترة توقف النشاط الكروى بفعل جائحة كورونا وجود متسع من الوقت لديه في العزل المنزلى بغياب المعسكرات والتدريبات والبطولات للظهور في دور إنسانى شارك خلاله أفراد المجتمع همومهم وأزماتهم في محاولة لحلها وتخفيفها عنهم وهو الأمر الذى كشف عن جدعنة "ابن البلد" فارس الزملكاوية وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

*طارق حامد يتكفل بمصاريف 30 أسرة من متضررى كورونا

أعلن طارق حامد موافقته على الدعوة التى أطلقها سعد سمير لاعب الأهلى، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال طارق حامد، فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، "قبلت تحدى سعد سمير وهتكفل بمصاريف 30 أسرة لمدة شهر، وبرشح أحمد فتحى وأحمد عيد عبد الملك وعمرو السولية وعبد الله السعيد وشيكابالا وجنش وعمر جابر".

وكان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد. وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

*طارق حامد بطل مبادرة الصلح بين الحضرى والزملكاوية

قاد طارق حامد مبادرة صلح بين عصام الحضري حارس الفراعنة الأسبق وجماهير الزمالك، بعد تصريحات السد العالى التي اعتبرها البعض مسيئة للقلعة البيضاء.

الحارس السابق كان قد صرح خلال لقائه عبر قناة "أون تايم سبورتس" أنه يريد أن يمحي فترة لعبه للفارس الأبيض من تاريخه، كونه لم يكن موفقًا بها، لكنه عاد وأوضح أن هناك سوء تفاهم حدث.

وقال الحضري، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هناك بعض الأشخاص قاموا بتحوير كلام بيني وبين الزمالك وجمهور، وطارق حامد واحد ممن قبلوا مبادرتي لتوضيح الصورة".

وأضاف: "علاقة اللاعب بزملائه ومجلس الإدارة والجمهور هي ما تبقى مدى الحياة، وأي شخص قال أنني أسأت للزمالك أو جمهوره أو مجلس إدارته فهذا كلام عارٍ تمامًا من الصحة".

الحارس المعتزل اختتم: "الزمالك وجمهوره على رأسي، لكن هناك بعض التحوير في الكلام فقط".

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أما حامد فقال في نهاية الفيديو: "نادي الزمالك كبير وعظيم وأي لاعب شرف له أن يرتدي القميص الأبيض، وجمهوره سيقبل اعتذار الحضري".

الحضري لعب بالقلعة البيضاء خلال موسم 2010-2011، لمدة أربعة أشهر فقط، لعب خلالها خمس مباريات، قبل أن يرحل بعدها إلى الدوري السوداني

* طارق حامد يرد الجميل لغزل المحلة بعد تدريبات فترة الحظر

تكفل طارق حامد بتجهيز المكان المخصص لتدريب اللياقة البدنية باستاد غزل المحلة وذلك بتجهيزه بشكل كامل، وذلك لرد الجميل للنادي المحلاوي علي استضافته لتدريباته خلال فترة الحظر وتوقف النشاط الرياضي.

وقام طارق حامد بتوجيه الشكر لمسئولي غزل المحلة علي الفترة التي قضاها خلال الثلاثة أشهر الماضية واستضافة النادي لتدريباته الفردية .

استاد غزل المحلة قد استضاف تدريبات طارق حامد خلال الثلاثة أشهر الماضية وذلك بإشراف الدكتور أحمد حسين أخصائي التأهيل بنادي بلدية المحلة في الوقت الذي قام فيه مسئولو غزل المحلة بتوفير كافة الإمكانيات أمام اللاعب خلال فترة تواجده داخل استاد غزل المحلة .