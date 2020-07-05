شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يلغى مران الإنتاج الحربى اليوم بسبب مسحة كورونا الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، إلغاء مران فريقه المقرر له اليوم، الأحد، بسبب إجراء مسحة كورونا الثالثة، ويخضع اليوم الأحد فريق الإنتاج الحربى لمسحة كورونا الثالثة بعد ظهور حالة إيجابية بالجهاز الطبى للفريق خلال المسحة الثانية، الأمر الذى دعا مسئولى الفريق لإجراء مسحة ثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى والإداريين قبل مواصلة التدريبات استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 7 أغسطس المقبل .

على الجانب الآخر، طمأن مسئولو الإنتاج الحربى لاعبى الفريق باقتراب صرف مستحقاتهم المالية فى غضون أيام قليلة، وسادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدورى، وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة.

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وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعداداً لعودة الدورى طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيداً بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة .وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى التى تم إجراؤها الاحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة.

وقال خالد مهدى، "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الإنتاج سلبية تماما"، موضحاً أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الإنتاج الحربى.

وفى وقت سابق كشف خالد مهدى استعدادات الانتاج الحربى للدورى قائلا "سيأتى كل لاعب فى سيارته معه كل أدوات تعقيمه الشخصية ويخوض المران ثم يغادر بمفرده لبيته مباشرة دون جلسات أو دخول أى مكان فى النادى بخلاف الملعب، وأعطينا تعليمات مشددة للاعبين بمنح الاختلاط وتقليل تواجدهم خارج المنازل وارتداء الماسك بصورة مستمرة لحين زوال الغمة"، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.