شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يزور استادى المقاولون والشرطة لتحديد ملعبه قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، أن مسئولى النادى من المقرر أن يقوموا بزيارة إلى استاد عثمان أحمد عثمان وملعب الشرطة، اليوم الأحد من أجل تحديد الملعب الذى سيستضيف مباريات الفريق خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى العام، المقرر عودته يوم 7 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال سليمان، فى تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت، إنه من المقرر أن يرسل نادى أسوان إلى الجبلاية بعد تلك الزيارة ليوضح الملعب الذى حدده لاستضافة مبارياته من أجل وضع اللمسات الأخيرة على جدول الدورى وإنهاء وإعلانه للأندية خلال الفترة المقبلة.

وأشار سليمان إلى أن أسوان اكتشف حتى الآن حالتى كورونا بعد إجراء المسحتين الأولى والثانية بمعسكر الفريق بالمركز الأولمبي، حيث يواصل أبناء الجنوب بقيادة أحمد كشرى استعداداتهم لعودة النشاط الرياضي.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.

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من جانبه أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن الحالة التى ظهرت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بين لاعبى الفريق بعد ظهور نتائج المسحة الثانية هى للاعب لم يدخل فى معسكر الفريق، خاصة نه يخوض فى الفترة الحالية امتحانات الجامعة، وبالتالى لم يخالط زملاءه ليشكل خطورة عليهم.

وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، اللاعب كان يأتى لإجراء المسحة بسيارته الخاصة ولم يختلط بزملائه، وليست لدينا مشكلة والفريق يخوض تدريباته بانتظام استعداداً للدورى.

وتابع مدرب أسوان، لدينا لاعب آخر يؤدى امتحانات الثانوية العامة بالفريق، لذا قمنا بعزله ليتدرب بشكل انفرادى حتى لا يخالط اللاعبين لحين الانتهاء من الامتحانات والتأكد من سلامته.

وكانت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو أسوان الأربعاء الماضى أظهرت وجود حالة إيجابية بين لاعبى الفريق، وذلك بعدما أظهرت المسحة الأولى وجود حالة إيجابية قبل الدخول فى المعسكر.