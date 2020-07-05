شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات الاحترازية فى "سباحة" الأهلي بعد عودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف جهاز السباحة بالنادى الأهلى تدريباته صباح اليوم، الأحد، فى إطار عودة النشاط الرياضى مجددًا بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا الذى اجتاح العالم، وبدأت التدريبات وسط إجراءات احترازية مشددة وفقًا لقرار مجلس إدارة النادى، الذى شدد على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، للحفاظ على سلامة اللاعبين بناءً على إرشادات وزارة الرياضة واتحاد السباحة.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التى طبقها النادى الأهلى فى تدريبات السباحة التى بدأت فى السابعة صباح اليوم، الأحد، تخصيص باب للدخول وآخر للخروج، ووضع العلامات الاسترشادية للاعبين حول حمام السباحة منعًا للتزاحم وتنظيم دخولهم وخروجهم من وإلى الحمام، وتطهير وتعقيم الحمام قبل وبعد كل مران، وارتداء المدربين للكمامات، بالإضافة لتقليل أعداد اللاعبين فى المران الواحد، والالتزام بوجود لاعبين اثنين فقط فى كل حارة.

من جانبه، قال محمد علام، مدير جهاز السباحة بالنادى، إن عودة النشاط الرياضي كان قرارا صائبا من الدولة، لما يمثله من أهمية للأندية، خاصة بعد توقف النشاط أكثر من الثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، وأوضح علام أنه تم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرها كل من «وزارة الرياضة ومجلس إدارة النادى بالإضافة إلى اتحاد السباحة»، والتى تتمثل فى ضرورة وجود لاعبين اثنين فقط فى كل حارة، والالتزام بالتباعد بين اللاعبين والحفاظ على المسافات المناسبة، وضرورة تطهير وتعقيم حمامات السباحة قبل وبعد كل مران، وإلزام كافة المدربين بارتداء أقنعة الوقاية الشخصية للحفاظ على سلامة الجميع.

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وشدد علام على أن وائل عزت مدير جهاز ألعاب الماء بالنادي أكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال اجتماعه مع كافة مديرين ومدربين الجهاز أمس، السبت، لمناقشة كافة الاحتياطات والإجراءات قبل بدء التدريبات اليوم، وأوضح مدير جهاز السباحة أن النادى الأهلى هو الأول فى عودة تدريبات لعبة السباحة على مستوى الأندية المختلفة، وهو سباق دائما فى كل المجالات وسيضرب مثلًا يحتذى به فى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار علام إلى أنه تم وضع خطة تدريبية جيدة لمساعدة اللاعبين فى استعادة لياقتهم البدنية مع مراعاة الحمل البدنى نظرا لفترة التوقف الطويلة التى شهدها النشاط الرياضى خلال الفترة الماضية وذلك لضمان جاهزيتهم وتأهيلهم لخوض المسابقات المختلفة مجددًا.

وتوجه علام بالشكر لإدارة النادى الأهلى على الجهود التى تقوم بها لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع اللجنة الطبية، للتأكيد على كافة الاشتراطات على عودة النشاط الرياضى من جديد.