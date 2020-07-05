شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي ناعيا رجاء الجداوي: "إلى الملتقى يا أحن أخت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادى سموحة، الفنانة رجاء الجداوى، والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، لمدة 43 يوماً بمستشفى العزل بالإسماعيلية، ونشر ناجى صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك وعلق عليها "وداعاً وإلى الملتقى يا أحن أخت فى الدنيا".



احمد ناجي

وكانت الجداوى قد أجرت منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

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