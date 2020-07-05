شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يوجه رسالة عزاء لمدربه الراحل بعد وفاة رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، رسالة عزاء لمدربه الراحل حسن مختار بعد وفاة زوجته الفنانة رجاء الجداوى، وكتب إكرامى عبر حسابه على تويتر، "رحم الله الفنانة الجميلة رجاء الجداوي زوجة مدربي القدير ك/ حسن مختار رحمه الله تقبلها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته و رزق اسرتها و ذويها الصبر و الاجر و الثبات،نسألكم الدعاء".

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى عن عالمنا، منذ قليل، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 81 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها الى المستشفى ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

وتزوجت الفنانة القديرة رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

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الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

وخلال الأيام الماضية وضعوها الأطباء المعالجين على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن انبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز، لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%، رغم حقنها قبل ذلك ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، ولكن لم يأت ذلك بنتيجة إيجابية.