شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة وكهربا صداقة من نوع خاص فى مران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على إنستجرام صوراً من مران الفريق الأحمر المقام حالياً على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وظهر ثنائي الفريق صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا سوياً فى حالة من الانسجام والمرح خلال التدريبات، حيث يستعد الأهلي لعدة النشاط الكروي يوم 7 أغسطس الجاري بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويرتبط الثنائي، صالح جمعة وكهربا بعلاقة صداقة قوية منذ انضمام الأخير إلى القلعة الحمراء، وعلقت صفحة الأهلي على الصور بعبارة "أفضل أصدقاء"، وكان صالح وكهربا قد حرصا على خوض التدريبات المنزلية طول فترة توقف النشاط الرياضي سوياً وهو ما ساهم في تقوية علاقة اللاعبين ببعضهما البعض.



صالح جمعة وكهربا (1)

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صالح جمعة وكهربا (2)



صالح جمعة وكهربا (3)

في سياق متصل، عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش استعداداً لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، وحرص ديفيد سيزا على الحديث مع اللاعبين لشرح البرنامج التدريبى، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التى يرغب الجهاز الفنى فى تنفيذها.

كما واصل الأهلى أعمال تعقيم ملعب التتش قبل انطلاق المران، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

فيما ركّز الجهاز الفنى للأهلى على الجانب البدنى وتدريبات الكرة فى المران ضمن البرنامج التدريبى الذى يخوضه الفريق استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى قامت بإجراء تدريبات بدنية، والثانية خاضت تقسيمة مصغرة وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين.