شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يناقش موعد استئناف النشاط الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، اجتماعاً لمجلس إدارة الاتحاد بعد غد الثلاثاء لمناقشة مواعيد عودة النشاط الرياضى فى الهيئات والأندية أعضاء الجمعية العمومية، وإعلان انطلاق التدريبات والمنافسات فى اللعبة، وكشف رئيس الاتحاد أن الاجتماع سيناقش المواعيد المحددة لعودة نشاط تنس الطاولة ، على أن يتم مخاطبة وإرسال المواعيد للأندية حتى يكونون على أتم استعداد لاستئناف النشاط.

وكان اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، أرسل خطابا إلى اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، برئاسة حسن كمال، لتعديل اللعبة فى تصنيف الأنشطة والألعاب وفقا لدرجة التلامس فى أكواد الدليل الإرشادى للاتحادات الرياضية، وكشف معتز عاشور أن تنس الطاولة جاءت فى كود الاتحادات الرياضية الخاص بالدليل الإرشادى وضوابط عودة النشاط الرياضى بالاتحادات، ضمن الألعاب متوسطة التلامس، رغم أنها لعبة غير تلامسية، فتمت مخاطبة اللجنة الطبية لتعديل تصنيف اللعبة فى كود الاتحادات الرياضية.

وردت اللجنة الطبية على طلب الاتحاد بتعديل تصنيف اللعبة فى درجة التلامس، أن الطاولة تقام فى صالات مغلقة، وبالتالى فهلا لعبة متوسطة التلامس، ويسرى عليها تعليمات هذا التصنيف .وأضاف رئيس الاتحاد ان الطاولة سيلتزم بتعليمات الوزارة و اللجنة وكذلك مجلس الوزراء، بخوض التدريبات منتصف يوليو، و انطلاق المنافسات اول أغسطس .

قرر اتحاد تنس الطاولة سحب مسحات كورونا للاعبى المنتخب قبل بدء المنافسات، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم من فيروس كورونا، قبل عودة النشاط الرياضى.