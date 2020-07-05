شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي: نحتاج وديات من أجل "الفورمة" ولن نتازل على لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب على لطفي، حارس الأهلى، عن سعادته بالعودة للتدريب من جديد على استاد التتش بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم، وقال لطفي، «الأمر كان صعبًا للغاية، فقد ابتعدنا عن المباريات والتدريبات فى التتش لفترة ليست بالقصيرة، ولكننا جميعًا اجتهدنا كثيرًا من خلال التدريبات اليومية المنزلية التى كنا نخوضها خلال فترة الحظر".

وأوضح حارس مرمى الأهلى أن الأمور كانت تسير بشكل أكثر من رائع، بفضل التنسيق مع الجهاز الفنى فى الحصول على الوحدات البدنية التدريبية اليومية، مؤكدًا أن توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية كان يرسل البرامج التدريبية للاعبين يومياً ويتابع معهم الأمور بشكل مكثف؛ للاطمئنان على جاهزية الجميع للعودة للتدريبات.

وأشار حارس الاهلى إلى أن العودة للمران الجماعى من جديد على التتش له إيجابيات كثيرة، وفى مقدمتها الاستعداد بقوة لعودة النشاط المحلى والأفريقى، مؤكدًا أن قرار استئناف الدورى يوم 7 أغسطس أسعد الجميع خاصة أننا كنا ننتظر العودة سريعًا للمباريات».

Advertisements

وأضاف حارس الأهلي، «نحتاج لخوض بعض المباريات الودية خلال الفترة المقبلة؛ للاستعداد بشكل جيد للمنافسات المحلية والأفريقية، خاصة أن التدريب وحده لا يكفى لتجهيزنا، ومن ثم أتمنى أن نخوض مباريات ودية فى هذه الفترة لاستعادة «الفورمة» فنيًا وبدنيًا».

وتابع لطفى فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، «الفترة الحالية صعبة جدًا؛ لأنها تحتاج إلى الالتزام فى كل شيء؛ سواء التدريبات أو النظام الغذائى أو التركيز فى تعليمات الجهاز الفنى أو النوم المبكر؛ للجاهزية التامة للمباريات وهو ما يركز عليه الجهاز الفنى فى محاضراته منذ العودة بعد فترة التوقف التى استمرت اكثر من 100 يومًا كاملًا».

وواصل على لطفى قائلا، «الجميع يقدر جيدًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا؛ للعودة بقوة للمباريات واستكمال رحلة الدفاع عن لقب الدورى واستكمال مشوارنا الإفريقى بنجاح من اجل استعادة اللقب الافريقى الغالي».

واستكمل: «بالطبع لدينا ارتباط مهم للغاية أمام الوداد المغربى فى سبتمبر المقبل ضمن نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ولدينا دوافع كبيرة لتخطى هذه العقبة لقطع تذكرة التأهل إلى النهائي»، وعن قرار خوض جولة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب قال لطفي: «نحن لدينا هدف واحد فقط، وهو تخطى عقبة الوداد واستكمال المشوار حتى الوصول لمنصة التتويج وإسعاد جماهير الأهلى باستعادة عرش إفريقيا».

واختتم على لطفى تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبى الأهلى يقدرون دعم ومساندة الجماهير لهم فى الحفاظ على لقب الدورى واستعادة بطولة دورى أبطال إفريقيا ويعملون بكل جد واجتهاد للحفاظ على لقب الدورى واستعادة اللقب الافريقى ليكونا افضل هدية للجماهير الوفية.