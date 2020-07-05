شكرا لقرائتكم خبر عن اليو ديانج يحتفل بمرور سنة على توقيعه للأهلى بصورة مع أمير توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أليو ديانج، لاعب خط وسط النادى الأهلى، عبر حسابه على إنستجرام، بمرور سنة على توقيعه للقلعة الحمراء ونشر صورته مع أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلى لاسيما بعدما استطاع اللاعب حجز مكان أساسى فى التشكيلة الأهلاوية قبل فترة توقف النشاط الكروى بفضل إمكانياته الفنية والبدنية المتميزة .

وكان ديانج تحدث عن تألقه السريع مع الأهلى قائلاً، "ربما يعود ذلك إلى أننى أتعلّم كثيراً من زملائى القدامى بالفريق.. وأحرص على الاستماع لنصائحهم وأتعلّم من تجاربهم بشكل مُستمر.. كما أستمع لنصائح الجهاز الفنى وأعمل على تنفيذها بشكل جيد وهذا يُفسر سر تأقلمى وانسجامى السريع مع الفريق».

وأضاف ديانج أنه خاض تجارب كثيرة مع عدة أندية لكن يبقى اللعب للأهلى تجربة فريدة من نوعها لأنه ناد كبير وصاحب تاريخ طويل وحافل بالإنجازات ويتربّع على قمة الأندية الإفريقية.

وتابع لاعب وسط الفريق قائلا: «اللعب فى الأهلى يحتاج الى تركيز تام من أى لاعب، وأن تقدم كل ما لديك.. لابد أن يجتهد اللاعب وأن يكون فى قمة تركيزه، ولا مجال للخطأ من أى لاعب فالفريق يلعب للفوز دائماً من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة التى تُساند الفريق».

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وعن بطولة الدورى التى يتربع الأهلى على قمتها حالياً، قال ديانج: «نلعب من أجل الفوز بها أيضاً ولا نُشغل تفكيرنا بفارق النقاط الكبير بيننا وبين أقرب منافسينا على اللقب ..نحن نلعب للفوز فى كل مباراة حتى نحسم البطولة بشكل سريع ونعمل باجتهاد وتركيز؛ من أجل الفوز فى كل مباراة وعدم التفريط فى أى نقطة حتى لا نخسر نقاط نندم عليها بعد ذلك».

تابع ديانج:"أنه لم يتلقي اي عروض احترافيه الفترة الاخيرة كما يتردد وان تركيزه منصب مع النادي الاهلي موكدا ان الأهلى هو أكبر الأندية الافريقية، أضاف ديانج أنه سعيد باللعب بجوار عمر السولية في وسط فريق النادي الاهلي بسبب التفاهم الكبير بينهما وإن رحيل حسام عاشور عن الفريق فى الموسم الجديد، خسارة كبيرة ولكن باقي اللاعبين يبذلون قصاري جهدهم حتي لا يتاثر الفريق برحيل لاعب.

وأكد لاعب وسط الفريق أن اللاعبين عازمون على التتويج ببطولة الدوري، وكذلك كأس مصر لأن الأهلى ينافس على كل بطولة يشارك فيها بفضل خبرات لاعبيه وتاريخ النادى ودعم جماهيره اللامحدود.